Санкт-Петербург, 3 октября, 2016, 17:14 — ИА Регнум. На предстоящих в 2017 году дополнительных выборах в Кингиссепском одномандатном округе, где будет разыгран думский мандат уходящего в Службу внешней разведки Сергея Нарышкина, правительство Ленинградской области может выдвинуть своего кандидата или поддержать представителя какой-либо партии. Об этом сегодня, 3 октября, заявил губернатор Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Дрозденко подчеркнул, что это может быть как представитель от партии, так и самовыдвиженец. Главное — чтобы кандидатура «на самом старте была понятная, известная и заведомо проходная». Также это должен быть человек, имеющий непосредственное отношение к региону. «Он должен работать в интересах Ленинградской области», — подчеркнул Дрозденко.

По словам Александра Дрозденко, через год Ленобласть ждут «непростые выборы», «конкуренция будет большая».

«Прибегут сюда со всей страны. Во-первых, наши соседи (в Санкт-Петербурге, — прим.ред.) уже заявляют, что будут выставляться. Почему-то они считают, что их очень любят в Ленинградской области и с распростертыми объятиями здесь ждут. В округе будет очень большая борьба. Сюда придут все оппозиционеры, все люди, которые себя считают великими, люди, которым нечем заняться, все политтехнологи всей России сюда сбегутся, чтобы попробовать здесь что-то словить. Непростой будет год», — сказал Дрозденко.

Губернатор добавил, что пока не ясно, будет ли выставляться в Кингисеппском округе единая кандидатура от партии «Единая Россия» или «это будет выдвиженец от другой партии, и мы его поддержим, но это должна быть понятная, известная и с хорошим рейтингом доверия на старте фигура».

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Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Нарышкин 18 сентября победил на выборах в Госдуму в Кингисеппском округе №112, набрав 52,49% голосов — за него проголосовали почти 100 тысяч человек. Однако 22 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что назначил Нарышкина главой Службы внешней разведки. Владимир Путин извинился перед избирателями Ленобласти за то, что Нарышкин из-за назначения директором СВР не сможет стать депутатом нижней палаты парламента.

Допвыборы в Госдуму по Кингисеппскому округу Ленобласти, от которого был избран Нарышкин, состоятся уже в следующем году, в Единый день голосования.