Москва, 3 октября, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Ввести штрафы для физических лиц — пользователей интернета за нелегальный контент предлагают чиновники.

Clker-Free-Vector-Images Интернет-пиратство

«Определяется IP-адрес, по которому вычисляется домашний или юридический адрес, приходит штраф», — отметил источник RNS.

Российские чиновники таким образом намерены взять на вооружение опыт стран Европы, в частности, Германии, где личность скачавших нелегальный контент пользователей устанавливается по IP-адресу, после чего их могут оштрафовать на сумму до 1 тыс. евро.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон о блокировке сайтов с пиратским контентом. При обсуждении инициативы депутат Госдумы, один из руководителей Института развития интернета (ИРИ) Леонид Левин («Справедливая Россия») отмечал, что парламентарии не борются с конечными пользователями, простыми гражданами нашей страны, которые хотят получать качественный контент в Сети. «Наша задача им помогать, дать возможность находить в интернете площадки, которые предоставляют легальный качественный контент. Это цивилизованная форма отношений правообладателей, владельцев сайтов и пользователей», — говорил он.