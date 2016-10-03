Ярославль, 3 октября, 2016, 16:54 — ИА Регнум. В структуре правительства Ярославской области будет создан новый орган инспекции административно-технического надзора. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, такое решение принял врио губернатора Дмитрий Миронов.

yarregion.ru Сергей Кайгородов

По словам главы региона, поводом для создания новой надзорной структуры послужили жалобы населения на содержание городских и придомовых территорий.

«Люди обращаются с жалобами на плохое содержание дворовых территорий, детских городков, спортивных площадок. Халатность со стороны коммунальных служб и управляющих компаний нередко приводит к тому, что не выполняются элементарные нормы по вывозу мусора, содержанию мусорных площадок, парковок. Нет должного контроля за чистотой и порядком на улицах, в пешеходных зонах. Качество дорожного полотна также оставляет желать лучшего», — уточнил Дмитрий Миронов.

Он отметил, что деятельность инспекции позволит «не только повысить уровень профилактической работы, но и применять соответствующие санкции к недобросовестным лицам».

Возглавит инспекцию Сергей Кайгородов. В правительстве подчеркивают, что он имеет большой опыт работы в надзорных органах.