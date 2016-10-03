Москва, 3 октября, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Указы о назначении послов Российской Федерации в Ираке, Уганде и Южном Судане подписал президент Владимир Путин. Согласно текстам указов, размещенных официальном портале правовой информации, Максим Максимов назначен Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Ирак вместо освобожденного от обязанностей Ильи Моргунова.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Уганда и в Республике Южный Судан по совместительству назначен Александр Поляков.