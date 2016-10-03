Луганск, 3 октября, 2016, 16:28 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. Добыча угля. 1924

ЛНР возобновит поставки угля на украинские ТЭС при условии реализации конкретных политических пунктов Минских соглашений. Об этом в интервью газете «Известия» заявил зампредседателя Народного Совета ЛНР Владислав Дейнего.

«Вопросы, которые рассматриваются в экономической подгруппе, это те пункты, которые идут на фоне неразрешимости политических вопросов. Например, есть зона АТО, существование которой препятствует проведению хозяйственной деятельности субъектов многих территорий, а также взаимодействию нашей юрисдикции с украинской. Именно это блокирует работу практически всех механизмов на этой территории за исключением тех, которые мы самостоятельно создавали в противовес заблокированным Киевом», — рассказал Дейнего.

В свою очередь, 3 октября пресс-служба крупнейшей украинской частной энергетической корпорации ДТЭК (входит в состав оффшорной управляющей компании СКМ, принадлежит олигарху Ринату Ахметову) проинформировала о начале импорта угля из Польши, передает ИА REGNUM.

Отмечается, что первые вагоны с углем (газовая группа) прибыли на Бурштынскую ТЭС. До конца октября на Бурштынскую и Добротворскую ТЭС (входят в состав ДТЭК) планируется поставить 100 тыс. тонн угля из Польши.

По словам директора по коммерческой деятельности «ДТЭК Энерго» Виталия Бутенко, ТЭС группы уже работают с повышенной нагрузкой. «С июня мы включили дополнительные мощности нашей генерации, чтобы сбалансировать энергосистему. Дело в том, что в стране возник дефицит генерирующих мощностей, который не предусмотрен в прогнозном балансе Министерства энергетики и угольной промышленности. Только за ІІІ квартал на ТЭС ДТЭК было произведено электроэнергии на 1,6 млрд кВт-ч больше, чем в прошлом году. Это эквивалентно 1 млн тонн угля, который сожгли наши ТЭС для обеспечения дополнительной нагрузки», — рассказал Бутенко.

Сообщается, что ДТЭК принял решение докупить уголь для формирования страхового резерва топлива на своих ТЭС, что позволит тепловой генерации компании быть готовой к дополнительным нагрузкам. Помимо импортного угля из Польши, на ТЭС ДТЭК в октябре-ноябре поступит 75 тыс. тонн антрацита из ЮАР.

Ранее ДТЭК заявлял, что выкупает весь объем угля с государственных шахт.

Кроме того, пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР сообщила, что с начала 2016 года горняки ДНР добыли почти девять миллионов тонн угля. В министерстве добавили, что по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, горняки улучшили свои показатели почти на 2,5 млн тонн. При этом лучший результат среди шахт госсектора в сентябре показал трудовой коллектив шахтоуправления «Донбасс» — более 118 тысяч тонн. Далее следуют ГП «Торезантрацит» и «Макеевуголь».

«В сентябре 2016 года предприятия добыли 979 тыс. 848 тонн угля. В том числе работники шахт, подчиненных министерству угля и энергетики, выдали на-гора 495 тыс. 623 тонны топлива», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что девять шахт с отдельных регионов Донбасса (ДНР и ЛНР) поставляют уголь на украинские ТЭС. «Для того, чтобы получать антрацитовую группу, большинство шахт, которые находятся на территориях так называемых ДНР и ЛНР, зарегистрированы на Украине. И эти девять фирм, которые контролируются СБУ, имеют право поставлять этот антрацитовый уголь из зарегистрированных на нашей территории шахт, платя налоги на территории Украины», — добавил Насалик.

По его словам, Украина может обойтись без угля из ДНР и ЛНР благодаря модернизации системы теплоснабжения. «Если еще 7−8 месяцев назад мы могли сказать, что без зоны АТО и антрацитовой группы оттуда мы не обойдемся вообще, потому что по балансу у нас было больше 9 млн антрацитовой группы, которую потребляла в год Украина, то на сегодняшний день, несмотря на то, будет ли поставка угля из зоны «АТО» или не будет вообще, мы компенсируем антрацитовую группу из других стран… Мы решили целый комплекс проблем, модернизировали системы теплоснабжения, и поэтому, если мы вообще не будем получать уголь из зоны «АТО», то мы обойдемся без них», — заверил Насалик.

Напомним, ранее руководство ДНР и ЛНР потребовало от Киева принять законы об амнистии, о выборах в республиках и закрепить в Конституции автономный статус Донбасса. В свою очередь, Киев требует от ДНР и ЛНР сначала выполнить первые пункты Комплекса мер по реализации Минских соглашений — установить режим прекращения огня, отвести вооружения и допустить наблюдателей ОБСЕ на все объекты в республиках.