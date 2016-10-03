Донецк, 3 октября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Вооруженные силы Донецкой народной республики начали отвод своих подразделений от линии фронта в районе населенного пункта Петровское. Об этом сегодня, 3 октября, пишут «Известия».

wallspaper.ru Разрушенные ограждения

Сообщается, что разведение сил от линии фронта проходит под контролем наблюдателей Специальной мониторинговой мисси (СММ) Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ), представителей Российской Федерации и представителей командования войск ДНР.

Напомним, запланированный отвод от линии фронта должен был состояться ещё 1 октября в трех пунктах: Петровское (ДНР), станица Луганское (ЛНР) и Золотое (ЛНР). Но в срок удалось отвести только в районе Золотого. В двух других пунктах отвод был сорван по вине Вооруженных сил Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, договоренность об отводе сил из района вышеуказанных населенных пунктов была достигнута в Минске 21 сентября. Было условлено, что силы отходят в безопасные зоны на 2 км от линии фронта, после чего там начнут работать совместные центры контроля и координации.