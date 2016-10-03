Ярославль, 3 октября, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Сергей Шмелёв заявил о коррупционных факторах в деятельности ГП «Ярдормост». В эфире радиостанции «Эхо Москвы-Ярославль» Шмелёв обвинил руководство Ярославской области в том, что «Ярдормост» фактически служит прикрытием для структур, аффилированных с Вагинаком Погосяном.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

По словам Шмелёва, «Ярдормост» создавался специально под бизнес Погосяна — после шквала критики в адрес скандально известного «дорожника». При этом депутаты областной думы не подозревали о «двойном дне» этого проекта.

Сергей Шмелёв обратил внимание на то, что «Ярдормост» как господрядчик выигрывает крупные контракты в регионе, а всю работу по факту на условиях субподрядов исполняют фирмы, связанные с Погосяном. Прибыль получают тоже они, при этом ГП еще и практически спонсирует их деятельность.

«Все, что происходило с 2010 года и создание «Ярдормоста» в том числе, имело определенные коррупционные цели… Определенные конкурсы и аукционы создаются именно под «Ярдормост», а в итоге получается, что работает там тот же Погосян — без конкурсных процедур, используя ресурсы Ярдормоста. Банковская гарантия и вообще гарантия лежит на «Ярдормосте» — по качеству выполнения работ, материалы, использующиеся при производстве дороги, Погосян получает от «Ярдормоста»… Фактически «Ярдормост» кредитует предприятия, связанные с Погосяном. Сам берет кредиты, платит проценты — закупает материалы и отдает их Погосяну и другим своим субподрядчикам», — отметил Сергей Шмелёв.

Депутат отмечает: передача госзаказов на субподряды сторонним организациям происходит без всяких конкурсных процедур. Причем фирмы Вагинака Погосяна получают преимущественный объем работ. При этом они не несли и не несут никакой ответственности — все претензии по качеству выполнения работ, в соответствии с условиями контрактов, адресуются «Ярдормосту».

«Уже в течение двух лет мы требуем проведения конкурсных процедур внутри «Ярдормоста», чтобы любой мог зайти на субподряд — ничего не было сделано», — подчеркивает Сергей Шмелёв.

При всем том госпредприятие, созданное для качественной работы на подрядах в Ярославской области и получения прибыли, фактически терпит убытки. Но такого не может быть в принципе, отмечает Шмелёв. Он утверждает, что руководство ГП «Ярдормост» ставит своим филиалам в регионе задачу по рентабельности до 2%

«В плановых показателях предприятия была указана определенная прибыль. На сегодняшний момент, как и в прошлом году, ситуация не изменилась, и предприятие попадает на убытки. Мы в прошлом году в думе подняли скандал — потому что такого быть не может. В этом году они показали небольшую прибыль — порядка 20 миллионов. С миллиардных контрактов! Вопрос: вы для чего работаете?.. Лифанов (генеральный директор ГП «Ярдормост», прим ИА REGNUM ) даже не понимает, что им надо зарабатывать и возвращать в бюджет — настолько привыкли получать все готовое», — подчеркивает Серей Шмелёв.

При этом депутат предполагает, что в ближайшее время ГП «Ярдормост» может повторить судьбу двух ярославских предприятий — ГДУ (Городское Дорожное Управление) и САХ (Спецавтохозяйство). Первое путем коррупционных схем — что подтвердилось в ходе судебного рассмотрения уголовного дела отстраненного и осужденного мэра Ярославля Евгения Урлашова — уже оказалось в частных руках одного из ярославских «дорожников» Эдуарда Авдаляна. Попытку обанкротить САХ уже предпринимали организации Вагинака Погосяна — но пока эти усилия не увенчались успехом. Впрочем, по мнению Сергея Шмелева, «Спецавтохозяйство по уборке города» все равно будет ликвидировано, поскольку «выплатить его долги невозможно».

«Обнаружен факт: предприятие погрязло в долгах, все закредитовано — а мы помним судьбу ГДУ и САХ. Такие же долги имеет и «Ярдормост», и все имущество заложено. Лифанов сказал, что надеется выплатить долги — но прибыль 2%, а кредиты коммерческие», — сказал Сергей Шмелёв.

Позицию Сергея Шмелёва поддерживают и его коллеги по депутатскому корпусу. В частности, Роман Фомичёв считает необходимым «прекратить эту вакханалию», участники которой «привыкли к безнаказанности». Он подчеркивает, что на совместном заседании комитетов облдумы по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству и по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству, где рассматривалась финансово-хозяйственная деятельность ГП «Ярдормост», директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ярославской области Владимир Соловьев, отвечая на вопросы депутатов, вел себя неподобающим образом.

«Мы задавали ему острые, актуальные и конкретные вопросы — и не получали на них ответов. Более того, Соловьев вел себя просто по-хамски. Мы поработали с некоторыми данными и обнаружили интересные факты. Например, суд запретил Вагинаку Погосяну заниматься деятельностью в сфере дорожного хозяйства, но при этом он был замечен на совещаниях в «Ярдормосте», где чуть ли не в повелительном тоне отдавал распоряжения по работе и оплате. Надо заканчивать эту вакханалию — и мы доведем это дело до конца», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Роман Фомичёв.

Он подчеркнул, что именно этим мотивирован его переход вместе с некоторыми коллегами в комитет по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству, где Сергей Шмелёв в одиночестве пытался оказать противодействие «погосяновской гегемонии».

«Но его голос терялся в толпе. Теперь мы усилим его звучание», — подчеркнул Роман Фомичёв.

Обвиняя властные структуры, и в частности директора департамента транспорта Ярославской области Владимира Соловьёва, в лояльности к бизнесу Вагинака Погосяна, депутаты выражают надежду на то, что новое руководство региона разберется в ситуации и прикроет «кормушку» для недобросовестных организаций. Пока же на имя председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко направлено официальное обращение с просьбой провести проверку деятельности ГП «Ярдормост», а также департамента транспорта региона и лично Владимира Соловьева.

«Мы очень надеемся, что с приходом новой команды и губернатора в регион поступят новые средства на развитие дорожной сети. Хотелось бы, чтобы контроль за их расходованием был жесткий. И чтобы при этом дали возможность развиваться местному бизнесу», — заключил Сергей Шмелев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2015 года Вагинак Погосян был осужден Ленинским районным судом Ярославля на полтора года колонии-поселения за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере. Также суд лишил Погосяна права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с ремонтом и содержанием улично-дорожной сети.

В вину бизнесмену было вменено присвоение 17,4 миллионов рублей, выделенных из средств областного бюджета на антигололёдную обработку Юбилейного моста и ведущей к нему дороги в Ярославле. При вынесении приговора суд нашел целый ряд смягчающих обстоятельств, в том числе добровольное возмещение ущерба. Также в ходе расследования дела в отношении главного ярославского «дорожника» областное правительство ходатайствовало о прекращении уголовного преследования Погосяна. Примерно через 8 месяцев после вынесения приговора Погосян был условно-досрочно освобожден.