Москва, 3 октября, 2016, 16:08 — ИА Регнум. На первом заседании Госдумы VII созыва 5 октября будут полностью сформированы комитеты нижней палаты парламента, чтобы 6 октября они смогли приступить к работе над законопроектами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявил журналистам глава рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы Виктор Пинский («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Сегодня мы утвердили повестку и предполагаемый порядок работы на 5 октября, утвердили поименную рассадку депутатов, утвердили состав временных органов, который сформирован на основании предложений всех фракций, также мы утвердили, количество комитетов, количество первых заместителей и заместителей от оппозиционных партий. Все это делается для того, чтобы Госдума 7 числа уже начала рассматривать законопроекты», — рассказал он.

По его словам, на заседании 5 октября планируется сформировать комитеты, назначить председателей, первых заместителей, заместителей. «В четверг, 6 октября, я надеюсь, уже пройдут первые заседания комитетов, на которых будут рассмотрены проекты законов, чтобы вечером 6 октября сформировать повестку пленарного 7 октября», — пояснил депутат.