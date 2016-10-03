Москва, 3 октября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий пакет мер материальной поддержки беременным женщинам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина. «В рамках работы над законопроектом по профилактике абортов мы предусмотрели ряд мер материальной поддержки беременных женщин», — заявила Мизулина.

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«Это пособие по беременности с момента постановки на учет женщины, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, и возможность получения разовой выплаты такой женщине из средств материнского капитала в случае, если беременность вторая или третья», — пояснила она.

Государство должно сконцентрироваться на помощи беременной женщине, а не на поощрении абортов и организации специальных мест для анонимного оставления ребенка, уверена сенатор.

В частности ежегодно выделяемые средства на проведение абортов в рамках ОМС — порядка 5 млрд рублей — можно было бы направить на поддержку беременных женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, считает Мизулина. «Может быть, это будет разовая выплата или фиксированное пособие. В любом случае это должна быть ощутимая для женщины поддержка», — указала она.

Кроме того, в России необходимо развивать сеть кризисных центров для поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, убеждена парламентарий. «Нужно дать будущей маме понимание того, что она не останется один на один со своими проблемами. Ведь уверенность в завтрашнем дне, материальный и жилищный вопросы — остаются основными причинами, оказывающими решающее влияние на выбор женщины, делать или не делать аборт», — заявила Мизулина.

«Россиянки с радостью бы рожали, если бы у них было понимание, что им всегда и в любой ситуации помогут», — добавила она.

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