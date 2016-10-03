Москва, 3 октября, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Рабочая группа по подготовке первого заседания Госдумы VII созыва утвердила два сценария порядка работы Госдумы 5 октября с учетом того, будут ли выборы спикера Госдумы альтернативными или нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявил журналистам челн рабочей группы Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).

Grigory Sysoev Жорес Алферов

По его словам, работа Госдумы в первый день будет различаться с зависимости от того, «будут ли альтернативные кандидатуры на пост спикера или не будут». «Тогда будет выдвижение кандидатов и ответы на вопросы», — рассказал он.

Первое заседание нового созыва откроет академик РАН, Нобелевский лауреат, депутат Госдумы Жорес Алферов, отметил он, после выступают Валентина Терешкова, Галина Хованская, Владимир Жириновский. «Потом переходим к выборам спикера, дальше комитеты — все как обычно. Будем рутинно работать, ничего сенсационного нет», — отметил Емельянов.

По словам главы временной рабочей группы Виктора Пинского («Единая Россия»), в заседании примут участие представители верхней и нижней палаты парламента, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин. Также будут представители Верховного суда, Конституционного суда, Генеральной прокуратуры, будут присутствовать представители правительства, ЦИК, Счетной палаты и президиума Совета законодателей из регионов РФ.

Планируется, что в первом заседании Госдумы VII созыва примет участие президент России Владимир Путин.