Ярославль, 3 октября, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Вопрос о порядке проведения конкурса на замещение должности мэра Ярославля вызвал разногласия между мэрией и муниципалитетом города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в муниципалитете. Мэрия города предложила представительному органу отложить утверждение порядка проведения конкурса, которое назначено на 5 октября, однако совет муниципалитета ответил на это отказом.

ИА REGNUM муниципалитет Ярославля

Нынешняя версия положения о конкурсе на пост мэра Ярославля была разработана непосредственно муниципалитетом. Она предусматривает максимально открытую процедуру, возможность участия в конкурсе почти ни чем не ограничена. Фактически заявиться на этот пост может любой. Кроме того, в конкурсную комиссию войдут председатель муниципалитета и все председатели постоянных комиссий. Далеко не все из них лояльны новому и. о. мэра Владимиру Слепцову.

В мэрии пока не предложили альтернативный вариант порядка проведения конкурса, однако вариантом муниципалитета новые городские власти недовольны. Интересно, что в комплекте официальных документов, размещенных на официальном портале мэрии, на проект решения муниципалитета нет официального заключения мэрии, которое необходимо по закону. Между тем, и. о. прокурора Ярославля в проекте муниципалитета не видит противоречий федеральному законодательству.

Вопрос о порядке проведения конкурса может стать первым камнем преткновения, который приведет к конфликту между и. о. мэра Ярославля Владимиром Слепцовым и председателем муниципалитета Ярославля Павлом Зарубиным, а также частью муниципалитета. О вероятности такого конфликта говорят многие участники городского политического процесса.