Москва, 3 октября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин «заморозил» действие соглашения с США об утилизации плутония, так как Москва больше не считает нужным выполнять положения документа в одиночку. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Россия дальше не считает возможным в одиночку выполнять положения этого договора, — цитирует представителя Кремля RT. — Президент Путин неоднократно это объяснял, и наши эксперты».

По словам Пескова, власти США выполняли положения документа об утилизации плутония таким образом, что «оставляли и возвратный потенциал за собой в отношении плутония, и в отношении объемов».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке соглашения с США об утилизации плутония. Такое решение было принято из-за «недружественных действий США в отношении России», в результате которых возникла угроза стратегической стабильности.

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