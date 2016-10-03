Москва, 3 октября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Средняя стоимость российской нефтяной смеси марки Urals, поставляемой на экспорт, по итогам января-сентября 2016 года составила $39,92 за баррель, информирует 3 октября Министерство финансов РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В 2015 году средняя стоимость барреля нефти марки Urals за первые девять месяцев года составила $ 54,41. Таким образом, по сравнению с минувшим годом цена барреля нефти упала на 26,6%.

В сентябре этого года средняя цена на нефть марки Urals установилась на уровне $44,18 за баррель. Это в 1,06 раза ниже, чем в сентябре 2015 года, когда средняя стоимость составляла $46,66 за баррель.