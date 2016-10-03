Омск, 3 октября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Направлено в суд уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Омской области Хабулды Шушубаева, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона. Обвинительное заключение по делу парламентария утвердил первый заместитель прокурора области.

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Шушубаев обвиняется в растрате, мошенничестве с использованием служебного положения, а также в незаконном получении кредита. По данным следствия, в 2008—2013 годах Шушубаев, являясь руководителем ООО «РоКАС», организовал привлечение денежных средств физических и юридических лиц для участия в долевом строительстве жилых домов в микрорайоне «Ясная Поляна» города Омска. Эти деньги (более 100 миллионов рублей) были использованы на цели, не связанные со строительством жилых домов. В результате более 300 потерпевших — участников долевого строительства — понесли значительный ущерб.

В 2008 году Шушубаев, будучи руководителем ЗАО «Корпорация «Агро-Траст», путем включения в налоговые декларации ложных сведений незаконно возместил из бюджета налог на добавленную стоимость в размере более 900 тысяч рублей.

Так же в прокуратуре уточнили, что в 2009 — 2010 годах Шушубаев, руководя корпорацией «Агро-Траст», предоставил в банк документы, содержащие недостоверные сведения о финансовой деятельности предприятия. На основании этих документов он получил банковские займы на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Заемные денежные средства в банк возвращены не были.

Депутат в настоящее время находится под подпиской о невыезде. По информации облпрокуратуры, вину в совершении преступления он не признал. На имущество и денежные средства ООО «РоКАС» в сумме 133 млн рублей в ходе следствия наложен арест.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Омска для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Хабулда Шушубаев являлся депутатом областного Законодательного собрания пятого созыва. По итогам выборов 18 сентября 2016 года он вновь был избран депутатом областного парламента.