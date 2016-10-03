Москва, 3 октября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Председатель правления российской инвестиционной компании «O1 Properties» Дмитрий Минц заявил, что на рынках Запада еврооблигации России пользуются спросом. Это связано с тем, что зарубежные инвесторы не считают авторитетными публикуемые предвзятые рейтинги, в которых Россия выглядит экономически несостоятельной, сообщает Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Россия разместила евробонды

Более того, по словам Минца, иностранные инвесторы не поднимают тему пресловутых санкций в отношении России.

Издание уточняет, что Россия разместила евробонды на общую сумму $2,5 млрд в минувшем месяце. Инвесторами выступили «O1 Properties», РЖД, «Global Ports Investments Plc» (ведущий оператор терминалов на российском рынке), а также правительство России. Российские компании продолжают погашать свои долги, несмотря на санкции и напряжение в отношениях Запада и Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инвесторы всех типов проявили интерес к дополнительному выпуску российских еврооблигаций. В сентябре спрос на евробонды превысил три миллиарда долларов при заявленном объёме выпуска в $1,25 млрд.