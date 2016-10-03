Рига, 3 октября, 2016, 15:48 — ИА Регнум. В Латвии наблюдается повышенная активность клещей, заявили в Центре по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). Так, в одном из крупнейших городов страны — Даугавпилсе, за неделю зарегистрировано в два раза больше пострадавших от укусов насекомых, чем летом, сообщает портал Delfi.lv.

Andy Murray Клещ

По данным ЦПКЗ в 2016 году, во время сезона активности клещей, в Латвии подтверждено 165 случаев заболевания клещевым энцефалитом (на 58 — больше, чем годом ранее), 299 случаев болезни Лайма (годом ранее — 351) и 30 случаев эрлихиоза (год назад — 21). Также сообщается, что в первой половине 2016 года активность клещей в целом была выше, чем в 2015 году, только в июле и августе наблюдалось временное затишье, которое эксперты объясняют обилием дождей.

Представители ЦПКЗ также напомнили, что пик активности иксодовых клещей на территории Латвии наблюдался в 2010—2012 годы, что напрямую отразилось на статистике заболеваний энцефалитом, эрлихиозом и болезни Лайма. Прогнозировать всплески и падения активности эксперты не берутся. По оценкам экспертов, в Латвии велика доля энцефалитных клещей — до 30%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 2015 года в Латвии отмечается существенный скачок заболеваний переносимых клещами, в том числе наблюдается нашествие южных видов клещей. Главный инфектолог Центра по профилактике и контролю заболеваний страны Людмила рассказала, что специалисты этот факт объясняют климатическими изменениями и открытостью границ, в результате чего растет количество инфицированных людей.

Напомним, в 2016 году за первое полугодие, по результатам исследований ЦПКЗ, инфицированность клещей достигла 3,9%, что является довольно высоким показателем. Латвийские лаборатории могут выявить только энцефалит, а наиболее распространенную болезнь Лайма, переносимую клещами констатировать не удается. В стране нет и вакцины от этого заболевания.