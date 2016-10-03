Москва, 3 октября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Российская компания Pixonic, специализирующаяся на разработке мобильных игр, вошла в состав интернет-компании Mail.Ru Group. Сумма сделки составила $30 млн, сообщает 3 октября «Экономика сегодня».

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Как пояснил глава Pixonic Филипп Гладков, теперь компании смогут вместе работать над выпуском мобильных игр для мирового рынка, так как обладают общим взглядом на развитие продуктов. При этом независимость бренда Pixonic будет сохранена.

Pixonic наиболее известна созданием многопользовательской стратегии War Robots, число скачиваний которой превысило 20 млн. Игра получила популярность среди жителей США, Японии, КНР, Кореи и Германии. По итогам 2015 года выручка разработчика достигла 456 млн рублей.