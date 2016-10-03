Минск, 3 октября, 2016, 15:46 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Белоруссия и Молдавия заинтересованы в наращивании двустороннего товарооборота до $400 млн в ближайшей перспективе и реализации совместных проектов. Об этом 2 октября в Кишинёве заявил председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков.

«В первом полугодии текущего года, несмотря на продолжающиеся кризисные явления в мировой экономике, наметился рост товарооборота. За семь месяцев 2016 года объем взаимной торговли увеличился по сравнению с прошлым годом почти на 10% и составил $150 млн. Нам нужно закрепить этот положительный результат и ставить перед собой цель вернуться на уровень 2014 года — около $400 млн», — констатировал Кобяков в ходе переговоров с молдавским коллегой Павлом Филипом.Кобяков сообщил, что белорусские производители готовы к увеличению объемов выпуска продукции на действующих производствах и реализации новых, как отметили в пресс-службе Совмина Белоруссии, «значимых для двух стран проектов». Суммы проектов не названы.

«В настоящее время в Молдавии производятся белорусские троллейбусы и тракторы. Прорабатывается проект сборочного производства автобусов МАЗ», — проинформировал Кобяков.

«Мы заинтересованы в организации совместной переработки молдавской плодоовощной продукции в Белоруссии для последующей ее поставки на рынок Евразийского экономического союза, в том числе с учетом развитой промышленной и транспортно-логистической инфраструктуры Белоруссии», — сказал председатель Совмина Белоруссии.

Кобяков сообщил прессе по итогам переговоров: «Наши экономики друг друга дополняют. Мы практически нигде не конкурируем. Это добавляет перспектив нашему сотрудничеству».

В свою очередь глава правительства Молдавии отметил, что визит белорусского коллеги направлен на перспективу: «Визит дает возможность обсудить потенциальные проекты. Потенциал у отношений между странами очень высокий».

Филип напомнил об интеграционных объединениях, в которых состоят постсоветские республики, отметив, что Молдавия является участницей Зоны свободной торговли с Евросоюзом, а Белоруссия является членом Евразийского союза. Он отметил: «Если правильно подходить и использовать этот потенциал, то будет взаимовыгодное сотрудничество».

«Когда Молдавии было трудно реализовать продукцию на восточном рынке, Белоруссия была тем партнером, который откликнулся. У нас очень хорошие отношения», — акцентировал внимание Филип.

По информации МИД Белоруссии, 3 октября переговоры белорусской делегации в Кишинёве продолжились. Известно о девяти контрактах между предприятиями постсоветских республик. В частности, молдаване получат в 2017 году 500 тракторов «МТЗ», 20 машинокомплектов троллейбусов «Белкоммунмаш», 10 единиц зерноуборочной техники «Гомсельмаш», 45 комплектов Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов для сборки белорусских тракторов малой мощности в Гагаузии.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия и Молдавия являются участницами программы ЕС для постсоветских республик «Восточное партнёрство». По распоряжению Александр Лукашенко молдавским друзьям и партнёрам была оказана помощь в сбыте их продукции, попавшей под действие санкций России.