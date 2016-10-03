Москва, 3 октября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Законопроект о приостановлении Россией действия Соглашения между правительством РФ и правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращению с ним и сотрудничеству в этой области и протоколов к этому Соглашению, президент РФ внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября. Соглашение предусматривало утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В последнее время США предпринимают попытки пересмотра прописанной в Протоколе от 13 апреля 2010 г. стратегии утилизации плутония и изменения способа его утилизации. При этом американская сторона планирует осуществлять утилизацию плутония путем его захоронения, а не путем облучения, как это установлено названным Протоколом, отмечается в сопроводительных документах.

Между тем российские специалисты еще при подготовке Соглашения возражали против такого подхода, поскольку в этом случае не обеспечивается необратимость утилизации. Соглашение в редакции 2000 года предусматривало, что большая часть американского плутония будет облучаться в реакторах, и лишь для небольшого количества допускалось захоронение. При заключении Протокола от 13 апреля 2010 г. от захоронения как способа утилизации плутония отказались полностью. Это было частью компромисса, достигнутого в ходе подготовки указанного Протокола.

До настоящего времени американская сторона согласия Российской Федерации на изменение способа утилизации плутония не запрашивала. В период после вступления в силу Соглашения и протоколов к нему США предприняли ряд шагов, ведущих к коренному изменению ситуации в области стратегической стабильности.

Так, отмечается в документах, под предлогом кризиса на Украине происходит наращивание военного присутствия США в Восточной Европе, в том числе в государствах, принятых в НАТО после 2000 года — года заключения Соглашения. В 2015 году шесть новых передовых пунктов управления войсками размещены в Болгарии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Эстонии. Их основная задача — в случае принятия соответствующего решения обеспечить оперативную переброску крупных военных контингентов НАТО в Восточную Европу. Подразделения вооруженных сил США введены на территории государств Прибалтики, увеличено количество базирующихся на их аэродромах самолетов НАТО. На территории Украины инструкторы из США проводят обучение боевиков запрещенной в России организации «Правый сектор».

Помимо действий, направленных на изменение военно-стратегического баланса, США предпринимают меры по расшатыванию экономики Российской Федерации и нарушению прав российских граждан, говорится в сопроводительных документах. В частности, в 2012 году в США был принят так называемый закон Сергея Магнитского, в соответствии с которым Вашингтон открыто встал на защиту экономической преступности в Российской Федерации, а в 2014 году — закон о поддержке свободы Украины, допускающий вмешательство во внутренние дела нашей страны. Кроме того, в 2014 году США ввели санкции в отношении Российской Федерации, отдельных ее территорий, юридических и физических лиц.

Поскольку предпринятые США действия привели к коренному изменению обстоятельств, существовавших при заключении Соглашения и протоколов к нему, приостановление действия Соглашения является ответной мерой Российской Федерации и не противоречит Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. При этом плутоний, подпадающий под действие Соглашения, остается вне ядерной оружейной деятельности, что свидетельствует о приверженности России курсу на ограничение ядерных вооружений.

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Госдума в приоритетном порядке обсудит приостановку соглашения с США об утилизации плутония, заявил ранее депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке соглашения с США об утилизации плутония. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В качестве причины приостановки соглашения между РФ и США названы «недружественные действия Вашингтона по отношению к России», что привело к возникновению угрозы стратегической стабильности.