Багдад, 3 октября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Два террориста атаковали шиитские мусульманские шествия в Багдаде, по меньшей мере 11 человек погибли, 40 получили ранения, заявила полиция Багдада, сообщает 3 октября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Один из боевиков осуществил теракт в середине шиитской процессии в районе Амиль, южной части Багдада, убив шесть человек и ранив 25, сообщили источники.

Аналогичная атака произошла в восточной части Багдада. Были убиты пять человек, еще 18 получили ранения.

«Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за взрывы в Багдаде.

Напомним, 11 мая этого года в результате серии взрывов в Багдаде погибло 93 человека, еще десятки получили ранения. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).