Красногорск, 3 октября, 2016, 16:22 — ИА Регнум.



Antranias Экология

С начала 2016 года в Московской области по фактам нарушения природоохранного законодательства было возбуждено 438 административных дел. Более 20 миллионов рублей составила сумма штрафов, наложенных на незаконных добытчиков природных ископаемых, некачественную работу полигонов и предприятий области. Как корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель проекта «Экологическая экспедиция» движения «Местные» Александр Трунов, в нынешней ситуации все зависит от жителей области, так как ресурсов у надзорных ведомств уже не достаточно. Эколог призвал граждан самостоятельно фиксировать нарушения и готовить доказательную базу.

«Необходим комплексный подход. Министерству экологии области нужно чуть больше полномочий, а людям, которые живут на местах — больше инициативы. Все мы родом из СССР и люди до сих пор ждут, что кто-то — партия, комсомол, управдом — придет и что-то решит, а мы живем в мире капитализма, и никто никому ничего не должен. Там, где люди на местах понимают, что только они могут решить свою проблему, ситуации и продвигаются», — пояснил Трунов.

Он также отметил, что в региональном Минэкологии не хватает инспекторов для выезда на каждую проблемную точку и на каждый сигнал жителя, поэтому гражданам стоит самим готовить «почву» для работы специалистов.

«Это всегда вопрос выбора. Куда в первую очередь будут направлены ресурсы надзорных органов зависит от людей на местах. Какую базу они подготовят. Все нарушения должны быть опубличены и для этого никакой госструктуры не хватит. Идеальная ситуация, когда к моменту, когда госструктура приезжает, уже все доказательства нарушения собраны», — заключил собеседник агентства.

Как, в свою очередь, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области, за январь-сентябрь 2016 года было возбуждено 438 административных дел. Больше всего было вынесено постановлений по фактам нарушения правил обращения с отходами — 177. Сумма административных штрафов составила 10,3 млн рублей. Также в области выявлены нарушения в сфере загрязнения водных объектов — 146 административных дел, наложено штрафов на 4,8 млн руб. По фактам нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха — проведено 95 административных расследований. Сумма штрафов составила 7,3 млн рублей. Не обошлось и без нарушений в сфере недродобычи — установлено 10 фактов. Сумма штрафов превысила 4 млн руб.