Рига, 3 октября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. В отчете о глобальной конкурентоспособности, подготовленном экспертами Мирового экономического форума, в рамках которого оценивалась инфраструктура различных стран, Латвия заняла 99-ю позицию, уступив даже странам третьего мира — Сенегалу (97 место), Зимбабве и Замбии (95−96 место), Гватемале (91), Гондурасу (92), Камбодже (66) и Эквадору (53), сообщает портал Rus.delfi.lv.

14398 Дорога, нуждающаяся в ремонте

Качество латвийских дорог оценили в 3,2 балла из 7 возможных.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель правления ГАО «Латвияс Валстс цели» (Латвийские государственные дороги) Янис Ланге заявил, что в 2015 году 46% всех асфальтированных и 41,8% грунтовых дорог находились в плохом или очень плохом состоянии, и их общее состояние продолжает ухудшаться. Происходит это из-за нехватки финансирования. По утверждению Ланге, обновление асфальтового покрытия госдорог производится в объемах, вдвое меньше необходимых, а работ по обновлению и перестройке мостов — в объемах, которые в четыре раза меньше необходимых. В недавнем отчете CSDD (Дирекция безопасности дорожного движения) значится, что более 45% машин не могут пройти технический осмотр по причине неисправностей, полученных в результате езды по плохим дорогам.

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