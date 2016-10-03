Киев, 3 октября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко передал военнослужащим, которые отправлялись в Донбасс, бракованную военную технику, об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко, соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook.

U.S. Army Europe Images БТР-80 ВСУ

«16 БТР (15 БТР-4E, 1 БТР-4К), которые 23 марта 2016 года Пётр Порошенко передал бойцам 92-й бригады, оказались с проектным браком», — написала депутат.

Как отмечает Савченко, еще на полигоне, когда БТР собирались отправить в район боевых действий, «вся техника просто «легла». При этом, по словам бойцов, основными поломками стали разрыв гидросистемы и неисправности в ходовой части.

В итоге военные были вынуждены пользоваться старой техникой, а те БТР, что передал Порошенко, были отправлены на Харьковский танковый завод для ремонта. Савченко отметила, что направит соответствующие запросы «главе Укроборонпрома, президенту страны, в правоохранительные органы».