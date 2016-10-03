Петрозаводск, 3 октября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. На сегодняшний день в двух населенных пунктах Карелии часть домов остается без отопления. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 октября, в пресс-службе администрации республики, в связи с этим министру строительства, ЖКХ и энергетики Дмитрию Матвиецу поручено ежедневно докладывать главе региона о ситуации.

ogodom.ru Отопительный сезон

«На сегодня 340 котельных из 345 растоплены, пять — это резервные источники. Поэтому проблема заключается не в котельных, а в том, что не все управляющие компании подключили дома к теплу», — рассказал Дмитрий Матвиец. По его словам, в Петрозаводске остаются неподключенными чуть более 170 домов. «В Сегеже, где отопительный сезон начался с 29 сентября, возникли проблемы из-за того, что не была проведена опрессовка и промывка систем отопления. Совместно с нашими муниципальными коллегами и с Государственной жилищной инспекцией республики мы держим ситуацию на контроле», — рассказал министр.

По его словам, для устранения технических вопросов управляющим компаниям потребуется от недели до двух. Дмитрий Матвиец также отметил, что в 2016 году по поручению главы отопительный сезон в республике начался раньше срока. По правилам, для подключения отопления необходимо было пять дней, чтобы температура была +8 градусов и ниже. Уже с 5 сентября подключение тепла началось в социальных объектах Карелии, а с 14 сентября — в жилом фонде.

Отметим, по данным Карельского гидрометеорологического центра, в ближайшие сутки на территории республики ожидаются заморозки. Температура ночью опустится до минус четырех градусов, днем поднимется до плюс четырех и плюс девяти.

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