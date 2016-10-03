Ростов-на-Дону, 3 октября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. В детские сады, школы и медучреждения Ростова-на-Дону раньше времени пришло тепло. Батареи нагрелись до начала отопительного сезона потому, что руководители учреждений направили запрос в соответствующие инстанции. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 3 октября.

mediakuzbass.ru Отопление

Так, в донской столице батареи начали нагреваться в 99 социальных объектах. Всем же горожанам дадут тепло, как и полагается, 15 октября. Раньше прийти тепло может только в том случае, если в течение пяти дней температура воздуха не будет превышать 8 градусов.

Между тем, подготовка к отопительному сезону 2016−2017 годов в областном центре еще не завершена. При этом аварийные бригады сформированы, ресурсоснабжающие организации имеют необходимый запас материалов и оборудования.

Напомним, что ростовчане уже жаловались на холод в детских садах. Соответствующие записи родители оставляли в социальных сетях. «Дети мерзнут и массово заболевают. При этом болеют даже воспитатели. Моя жена вынуждена сидеть дома и не водить ребенка в садик из-за холода», — сетовал Сергей М.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону и области чиновникам было поручено подготовиться к холодам к 1 октября. Как информирует региональное правительство, «подготовка к отопительному периоду 2016−2017 годов близка к завершению». На сегодняшний день в 10 территориях Дона отопительный период уже начался.