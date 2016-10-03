Киев, 3 октября, 2016, 15:21 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Сегодня, 3 октября, спикер украинского парламента Андрей Парубий предложил Раде рассмотреть вопросы введения визового режима с Российской Федерацией (РФ). Об этом Парубий сказал на заседании согласительного совета парламента, передает ИА REGNUM.

При этом он предложил расширить санкции в отношении РФ. «Возможно, есть смысл сегодня поднять вопрос и вернуться к введению визового режима с РФ и, чтобы мы обсудили вопрос расширения санкций против России», — сказал Парубий.

Он напомнил, что 30 сентября в РФ по подозрению в шпионаже силовики задержали украинского журналиста интернет-издания «Укринформ» Романа Сущенко. Спикер призвал мировое сообщество осудить репрессии в отношении украинских журналистов.

В свою очередь, народный депутат, лидер парламентской фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о готовности поддержать законопроект о расширении санкций в отношении РФ. «Народный фронт» будет инициировать законопроект о расширении санкций против России. Украина должна задать темп в расширении международного давления на государство-агрессора. Должны расширить санкции и требовать этого от наших международных партнеров», — добавил Бурбак.

В то же время Министерство иностранных дел Украины предупредило граждан об опасности посещения РФ.

«Посещение РФ опасно для украинцев: безосновательные задержания, провокации на границе и при таможенном досмотре, пытки, недопуск консулов», — говорится в сообщении директора политического департамента МИД Украины Алексея Макеева на его странице в Twitter.

Также арест журналиста Сущенко осудила общественная организация «Репортеры без границ». В частности, представитель ОО «Репортеры без границ» в Украине Оксана Романюк назвала арест Сущенко «позорным шагом» РФ.

«Мы считаем, что арест Романа — это совершенно позорный шаг России, очередной раз свидетельствует об отношении этой страны к журналистам и прав человека в частности. Во-первых, потому что арест был сделан под каким-то непонятным прикрытием, о нем стало известно только сегодня около 11:00 о том, что оказывается 1 октября состоялся суд, который принял решение арестовать журналиста на 2 месяца. Причем, насколько нам известно, у журналиста не было защитника, не было возможности сообщить об этом своим родственникам, знакомым, коллегам. Даже дипломатические структуры не были уведомлены об этом. Поэтому здесь также речь не только о нарушении прав человека, но и о нарушении международных правил вообще», — добавила Романюк.

Напомним, в начале 2016 года Парубий внес в парламент проект постановления об обращении к Кабмину относительно прекращения действия соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках граждан Украины и РФ.

12 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина может рассмотреть вопрос введения визового режима с Россией.

«Этот вопрос имеет несколько аспектов. Во-первых, политический. Конечно, мы должны четко контролировать въезд с территории России в Украину. И мы это сделали — сейчас въезд осуществляется только по загранпаспортам и только чрез международные и межгосударственные пункты пропуска. Если мы введем визовый режим, позволит ли это нам более эффективно фильтровать агентов ФСБ и других российских спецслужб, которые будут работать с целью нашей дестабилизации? Однозначного ответа не вижу», — признал Климкин.

Он также напомнил, что для выдачи виз нужно создать в РФ соответствующую инфраструктуру. «Например, по нашим предварительным подсчетам, нам нужно более 100 дополнительных должностей консульских сотрудников. Но это вполне реальная задача», — сказал глава МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСБ РФ заявили о задержании кадрового сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины Романа Сущенко при проведении им «шпионской акции». По данным ФСБ, Сущенко «целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии Российской Федерации, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства». Сущенко арестован на два месяца, в отношении него возбудили уголовное дело по ст.276 УК РФ.

Агентство «Укринформ» назвало Сущенко собственным корреспондентом во Франции, который находился в отпуске и приехал в Москву «в частных целях». Кроме того, ГУР Минобороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко работал в украинских спецслужбах.