Ярославль, 3 октября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Около 50 заключенных исправительной колонии № 2 в Рыбинске Ярославской области объявили голодовку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате регионального уполномоченного по правам человека.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колючая проволока

«На имя уполномоченного поступило обращение с жалобами на произвол администрации колонии, на плохие условия содержания, антисанитарию. Заключенные просят вмешательства со стороны омбудсмена», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате ярославского омбудсмена и уточнили, что голодовка продолжается третий день.

Обращения из учреждений регионального УФСИН поступали на имя уполномоченного по правам человека в Ярославской области и ранее. В начале сентября после потока жалоб омбудсмен провел проверку ярославского СИЗО № 1. Как он отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, несмотря на то, что некоторые жалобы нашли подтверждение, в целом ситуация являлась намеренной провокацией, направленной против руководства СИЗО, строго относящегося к правилам содержания и внутреннего распорядка учреждения.