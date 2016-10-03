Минск, 3 октября, 2016, 15:08 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Александр Лукашенко 4−6 октября совершит официальный визит в Исламскую Республику Пакистан, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Программой визита запланированы переговоры с премьер-министром страны Навазом Шарифом, президентом Мамнуном Хусейном, руководством пакистанского парламента, — сказано в официальном сообщении. — По итогам встреч ожидается подписание двусторонних документов по различным направлениям сотрудничества».

Лукашенко также примет участие в церемонии открытия четвертого Белорусско-пакистанского делового и инвестиционного форума в Исламабаде. Кроме того, переговоры с пакистанскими партнерами проведут члены белорусской делегации, проинформировала президентская пресс-служба.

Напомним, о визите Лукашенко в Пакистан стало известно 25 августа по итогам переговоров с государственным министром по иностранным делам, специальным помощником премьер-министра Пакистана Саидом Тариком Фатеми. Недавно, 28−30 сентября состоялся визит Лукашенко в Пекин, где считают Белоруссию и Пакистан своими ближайшими партнёрами.

Представители официального Минска неоднократно приглашали пакистанский бизнес инвестировать в белорусскую экономику. В частности предлагался статус резидентов в недостроенном Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень», однако пакистанские бизнесмены не заинтересовались перспективами КБИП.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года, Лукашенко заявил премьер-министру Пакистана Навазу Шарифу, что Белоруссия готова стать «окном в Европу» для Пакистана, назвал себя учеником Шарифа и декларировал возможность создать «треугольник Минск — Пекин — Исламабад». Треугольник не состоялся, товарооборот между Пакистаном и Белоруссией находится на невысоком уровне. Тем не менее во время кризиса официальный Минск рад любой возможности диверсифицировать и увеличить экспорт.