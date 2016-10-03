Минск, 3 октября, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Сотрудник Министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин, пронёсший на Параолимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро российский флаг, ничего не знает о подаренной квартире. Об этом сам гражданин Белоруссии рассказал ТАСС в понедельник, 3 октября.

PA Images/ТАСС Андрей Фомочкин

«У меня пока нет никакой информации про квартиру, как только мне что-то скажут, тогда и буду думать», — сказал он.

При этом Фомочкин добавил, что не преследовал никаких корыстных целей, совершив этот поступок.

«Мы выразили мнение всей команды и солидарность с российскими параолимпийцами, которых не допустили на Игры в Рио, а спортсмены к этим соревнованиям шли не один год — это смысл их жизни, — говорит он. — Чиновники поступили очень неправильно, и мы хотели обратить на эту несправедливость внимание».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook сообщила, что сотрудник белорусского министерства спорта и туризма Андрей Фомочкин, пронесший на Параолимпиаде в Рио-де-Жанейро российский флаг, хотя это и было запрещено из-за отстранения российских параолимпийцев, получит в ближайшее время квартиру. Жилье мужчине пожелал подарить гражданин РФ, имя которого не разглашается.

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