Владикавказ, 3 октября, 2016, 16:28 — ИА Регнум.



Советская школа

Власти Северной Осетии принимают меры для дальнейшего развития и сохранения родного языка. В регионе появится школа с углубленным изучением осетинского языка и литературы. При ее строительстве республиканские власти рассчитывают на помощь федеральных властей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Министерстве образования и науки республики.

«Вопросы, связанные с образованием находятся под пристальным вниманием главы РСО-Алания Вячеслава Битарова. Особое внимание уделяется родному языку и это правильно. Если наша республика лишится своего языка, своей идентичности, то говорит о национальном будущем республики, уже не приходится. Решить проблему необходимо сообща, объединив усилия родителей и учителей. Каждый из нас сегодня должен понять, что он находится в процессе сохранения осетинского языка. Руководитель региона попросил нас открыть осетинскую школу. План и программа ее уже разработаны, но мы хотим создать учебное заведение в новом здании. Следовательно, пока придется подождать с реализацией проекта. Учебные предметы будут преподаваться в основном на родном языке», — рассказала ИА REGNUM временно исполняющая обязанности министра образования и науки Северной Осетии Зита Салбиева.

За последнее время в республике стали больше уделять внимание изучению родного языка. В детских садах детей приобщают к обычаям и традициям осетинского народа, к разговорной речи. На осетинский язык переведены популярные советские мультфильмы и сказки. Ежемесячно выходят в свет осетиноязычные государственные литературно-художественные журналы «Наша эпоха» и «Пионер», которые печатают на своих страницах материалы для взрослых и детей. Во многих школах русские и представители других национальностей охотно изучают осетинский язык.

Кроме того, власти региона приняли решение создать национальное телевидение: в настоящее время ремонтируется помещение, в котором разместятся службы новой телекомпании. Выходцы из Северной Осетии, проживающие за ее пределами, готовы приобрести необходимое оборудование на 100 млн рублей. В дальнейшем национальное ТВ будет финансироваться из республиканского бюджета. Вещанием планируется охватить всю территорию РСО-Алания.

Напомним, что ЮНЕСКО считает осетинский язык сегодня исчезающим. Например, в городе Владикавказе все меньше молодых людей разговаривают на родном языке. Многие родители под всякими предлогами пытаются освободить своих детей от уроков осетинского языка и литературы. Дошло до того, что открываются курсы по его изучению. Между тем в республике падает и тираж ежедневной национальной газеты «Растдзинад». Менее 7 тыс. подписчиков насчитывает она во втором полугодии текущего года. В основном, выписывают периодическое издание люди старшего поколении.

По словам Зиты Салбиевой, в школах республики сегодня достаточно книг на осетинском языке. Учебники соответствуют всем требованиям системы образования в рамках регионального компонента. «Надо всем нам знать и любить родной язык. Для этого родителям следует разговаривать с детьми на языке предков», — считает глава образовательного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Северной Осетии родному языку и литературе с 5 по 11 классы в неделю отводится по четыре урока. Что касается русского языка и литературы, то данным предметам в 8, 9, 10 и 11 классах в неделю отводится по четыре часа. В 5, 6 и 7 классах по пять уроков. Отметим, что проблема с изучением осетинского языка наиболее актуальна во Владикавказе, где проживает почти половина всего населения республики.