Нижний Новгород, 3 октября, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов побоялся назвать журналистам конкретные фамилии тех, кто оказывает давление на его коллег в вопросе по голосованию по кандидатуре спикера регионального парламента. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции Тарасов неоднократно упомянул о том, что выборы должны пройти в честной и открытой атмосфере, без давления на депутатов.

Андрей Репин ИА REGNUM Говоря о давлении на депутатов, Андрей Тарасов так и не смог назвать конкретных фамилий

Когда прозвучал вопрос о том, кто же именно пытается оказать давление, Тарасов старательно, несколько раз ушел от ответа, переводя разговор немного на другу тему.

Изначально пресс-конференция, в которой приняли участие представители «Единой России», КПРФ и «Справедливой России», была посвящена обращению, которое направили на имя полпреда президента РФ Михаила Бабича. В этом обращении говорится о попытках давления на депутатов и о том, что это самое давление оказывают конкретно губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и его заместитель Роман Антонов.

По обращением стоят подписи единороссов Василия Суханова, Юрия Балашова, Владимира Солдатенкова, Николая Шумилкова, Леонида Гойхмана, Юрия Лебедева, Натальи Смотраковой, Андрея Тарасова, Олега Сорокина. Кроме того, документ подписали все члены фракции ЛДПР — Владислав Атмахов, Михаил Шатилов, Никита Сорокин ‑ и Галина Клочкова из «Справедливой России».

Обращаясь к журналистам, Тарасов начал свою речь с того, что сейчас «лидеры нашего государства ведут разговор о повышении прозрачности, открытости и легитимности процессов голосования»

«Однако в Нижегородской области выборы председателя Законодательного собрания, его заместителей, председателей комитетов к сожалению пытаются провести по старинке и максимально кулуарно», — добавил депутат.

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В частности, по словам Тарасова, на заседании рабочей группы «Единой России» было принято решение, что все 5 человек, входящих в счетную комиссию, должны представлять партию власти.

«Что это — боязнь, кулураность, невозможность сотрудничества с остальными партиями, которые прошли в Заскобрание? За них отдали голоса жители и мнение этих партий тоже должно быть учтено и услышано в нашем парламенте», — заявил депутат.

После этого Тарасов описал, насколько унизительно, по его мнению, выглядит на сегодня сама процедура голосования: «Напротив зала заседаний, где мы проводим свои пленарные заседания, открывается кабинет, где находятся члены счетной комиссии. Здесь же выдаются бюллетени для голосования. Депутаты выстраиваются в струнку вдоль стенки, ждут того, чтобы попасть в соседний кабинет, где уставлена урна. Отметка в графе с кандидатом ставиться тут же на ходу. Это унизительная и недостойная процедура. Мы вправе потребовать, чтобы эта процедура была максимально изменена».

По мнению депутата, голосование может проходит прямо в зале заседаний, где достаточно места и для кабины для голосовании, и для членов счетной комиссии, и для журналистского пула. Все это позволит сделать процедуру голосования максимально открытой и честной, а результаты выборов — легитимными.

Когда прозвучал вопрос о конкретных персонах, оказывающих давления на депутатов, Тарасов предпочел не отвечать на него, а довольно пространно уточнил: «Вы сами увидите, кто из депутатов будет бегать по коридорам со своими бюллетенями, показывая, как он проголосовал».

Он также отметил, что сегодня его коллеги по депутатскому корпусу предпочитают не афишировать, «кого приглашали на какие-то разговоры, кто давал какие-то заверения».

«Не хотелось бы вдаваться в какие-то фамилии, потому что-то это некорректно», — заявил Тарасов, добавив, что фамилии депутатов, подписавших петицию к полпреду «как-раз не является закрытой информацией».

Ситуацию немного прояснил депутат от КПРФ Владимир Буланов, заявивший, что «Валерий Павлинович (Шанцев, губернатор Нижегородской области) хочет лично сидеть и смотреть, чтобы депутаты показывали ему бюллетени, кто и как проголосовал».

При этом Буланов пожаловался, что в его адрес уже начали поступать угрозы, связанные с его депутатской деятельностью.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы председателя Законодательного собрания Нижегородской области должны пройти на заседании парламента 4 октября. Региональная конференция «Единой России» утвердила в качестве кандидата на пост спикера Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Лебедева, кандидатуру которого предложил Шанцев. Спустя несколько дней оказалось, что кандидатура Лебедева, получившая подавляющее большинство голосов поддержки на конференции, устраивает не всех депутатов.

Группа депутатов направила на имя полномочного представителя президента РФ Михаила Бабича, областного прокурора Олега Понасенко и начальника областного УФСБ Сергея Старицына обращение, в котором отмечают, что их вынуждают голосовать за Лебедева. Авторы обращения заявляют о давлении, которое на них оказывают губернатор Валерий Шанцев и его заместитель Роман Антонов, вынуждая в вопросе избрания председателя регионального парламента.

Позже появилась информация, что кандидатом на пост главы областного парламента может быть выдвинут глава регионального отделения «Единой России» Александр Табачников.