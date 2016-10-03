Москва, 3 октября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 4 октября, говорится в сообщении регулятора.

ИА REGNUM Доллар

Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 84,83 копейки и составил 62,5477 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на 69,27 копейки — до 70,2411 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 77,83 копейки по сравнению с предыдущим показателем — до 66,0097 рубля.

По состоянию на 14:55 мск, евро опустился до 70,0025 рубля, минимальной отметки европейская валюта достигала в 69,87 рубля. Доллар США торгуется по 62,3275 рубля, американская валюта опускалась до минимума в 62,1475 рубля.