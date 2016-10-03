Рига, 3 октября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В Латвии в 2015 году средний возраст женщины, рожавшей ребенка, достиг 29,8 лет, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ), сообщает LETA.

boristrost Беременная женщина

Таким образом, с 2010 по 2015 годы средний возраст женщины, рожающей ребенка, увеличился на 1,3 года, а средний возраст женщины, рожающей первого ребенка, — на 1,1 года.

Так, в 2010 году средний возраст матери составлял 28,5 лет, средний возраст женщины, у которой появляется первый ребенок — 25,9 лет. А в 2015 году оба показателя достигли 29,8 лет и 27 лет соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за первые шесть месяцев 2016 года рождаемость в Латвии выросла на 2%, об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По данным ЦСУ число новорожденных в Латвии начало расти с 2011 года, и в первой половине 2016 года было зарегистрировано 10 943 новорожденных — на 224 или на 2% больше, чем в первой половине 2015 года.

Однако одновременно с этим в Латвии растет младенческая смертность и смертность среди беременных женщин. Так, в 2015 году во время беременности или вскоре после родов в Латвии умерли 12 женщин, что является наибольшим числом за последние десять лет. В 2014 году во время беременности или в течение 42 дней после родов умерли три женщины, в 2013 — пять, в 2012 — шесть. До этого больше всего женщин, умерших во время беременности или по ее окончании, было в 2009 году — 10. Также по данным ЦСУ в 2015 году в Латвии выросла младенческая смертность — на первом году жизни в республике скончались 90 детей, что составляет 4,1 на тысячу (в 2014 году — 3,8).