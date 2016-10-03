Лондон, 3 октября, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Соболезнования мировой демократии по этому поводу выражаются путем цитирования министра международного развития Великобритании Рори Стюарта

Comfreak Потеря контроля

«По мнению Стюарта, действия России давно вышли из-под контроля международного сообщества. Мир вообще перестает быть управляемым, достаточно взглянуть на происходящее в Нигерии, Мали, Чаде, Сомали, Ливии, Дарфуре, Южном Судане, Йемене, Украине, Ираке, Сирии. Это — реальный провал политики изоляционизма, проводимой США и результат глобальной трансформации статуса государства со столицей в Москве. Штатам, похоже, не под силу решить эту проблему. Керри и Обаме осталось совсем немного до сложения полномочий, и они уже ничего не в состоянии успеть».

«Россия в последние три года кардинально изменила свой имидж на международной арене. Она расширяет сферу своего влияния: работает на Украине, угрожает балтийским странам, она спасла правительство Асада и показывает, в сущности, что как и Иран, может добиваться неожиданных успехов, — приводит газета выдержки из речи Стюарта. — Мы видим, что имея значительно меньший, чем Великобритания ВВП, Россия ведет себя, как государство намного более мощное, чем Альбион».