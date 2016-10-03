Вологда, 3 октября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. В Нюксенице возбудили уголовное дело в отношении главного врача центральной районной больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном комитете. По версии следователей, врач лукавил в отчетах о качестве работы медучреждения, которые отправлял областному департаменту здравоохранения. Благодаря этому ему удалось получать повышенные стимулирующие выплаты.

unise.ru Непорядочный врач

«Есть ряд критериев, которые говорят о качестве работы медучреждения. В их числе, к примеру, нарушения трудового законодательства, претензии со стороны надзорных ведомств. Вот эти показатели главный врач ЦРБ в своих отчетах искусственно улучшал. В результате он получал премиальные выплаты за якобы более качественную работу учреждения. Эта схема действовала более 2 лет — с 2014 по 2016 год», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального СК Наталья Летенкова.

Сейчас в отношении нечистого на руку главврача возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере). Лишился он и своей должности. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, 30 сентября на должность главного врача Нюксенской ЦРБ назначили другого специалиста.

Добавим, что по инкриминируемой статье медику грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тыс. рублей.

Подобные случаи в регионе не редкость. Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале в Вологде приговорили к 8,5 годам колонии экс-главу бюро областной медико-социальной экспертизы. В отношении него были возбуждены 123 уголовных дела за взяточничество, мошенничество, служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями.