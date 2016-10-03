Москва, 3 октября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Российская Федерация (РФ), которая с 1 октября приняла председательство в Совете безопасности ООН, рассчитывает на дискуссии в ООН в русле «дипломатических традиций». Об этом заявил в понедельник, 3 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пер Крога. Полотно в Зале заседаний Совета Безопасности ООН

«Дискуссии в Совбезе ООН будут так или иначе продолжены, — заявил представитель Кремля журналистам. — Хотелось бы ожидать, что они будут вестись в русле дипломатических традиций, не скатываясь на предвзятые истерики».

Ранее в постоянном представительстве России при организации ООН сообщили, что с 1 октября Россия принимает председательство в Совете безопасности ООН. Программа работы Совбеза на октябрь включает около 20 заседаний.

Отмечается, что центральным мероприятием станут дебаты 28 октября по сотрудничеству ООН с региональными организациями — ОДКБ, ШОС и СНГ.

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