Севастополь, 3 октября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Севастополь надеется на возобновление паромной линии между городом и Турцией, что положительно скажется на внешнеторговой деятельности. Власти города ждут и оживления торговых операций с Египтом. Об этом 3 октября на совещании в правительстве заявил директор департамента экономики Элимдар Ахтемов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ruysdael, Salomon Jacobsz van. Вид на реку Вехт с паромом, рыбаками, Замок Ниенроде вдалеке. 1663

«Приостановка экспорта пшеницы из Республики Крым в Египет отменена, и сейчас активно будут работать наши терминалы. Кроме того, отменен на сегодняшний день и запрет на импорт продукции из Египта, — сообщил Ахтемов. — Надеемся на возобновление паромной линии между Севастополем и Турцией».

Он также обратил внимание на то, что объем экспорта в 2016 году по сравнению с 2013 годом сократился в 20 раз. «За шесть месяцев этого года объем экспорта составил два млн долларов, в то время как в 2013 году этот показатель был на уровне 39,2 млн долларов». — привел цифры Ахтемов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года крымские власти решили отказаться от паромного сообщения с Турцией после того, как турецкие ВВС сбили российский Су-24.

После ухудшения международных отношений между Россией и Турцией, турецкие паромы отказались брать на борт машины с российскими номерами, одновременно закрыв для российских перевозчиков и сухопутные границы. В итоге около 15 грузовых автомобилей с крымскими перевозчиками остались в турецком порту Зонгулдак. Спасение российских водителей провел паром «Варяг», отправившийся из Севастополя в декабре.

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Власти Севастополя надеялись заменить турецкое направление созданием паромного сообщения «Севастополь-Абхазия» для поставки продуктов грузовым паромом «Варяг» из Абхазии. Однако этого не произошло.