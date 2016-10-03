Казань, 19 сентября, 2018, 18:09 — ИА Регнум. Казанский пороховой завод за счет собственных средств заключит контракт на проведение исследований для дальнейшей разработки бизнес-плана по модернизации производства коллоксилина и лакокрасочной продукции. Конечная цель предприятия — увеличение доли гражданской выручки завода, свидетельствует документация, опубликованная на портале госзакупок.

TY-214 Казанский пороховой завод

Начальная (максимальная) цена контракта 4,9 млн рублей.

В техзадании говорится, что «комплексная проработка бизнес-плана по модернизации производства коллоксилина и лакокрасочной продукции является актуальной и востребованной в силу назревшей необходимости предпринимать решительные меры по изменению деятельности завода, вызванной, с одной стороны, устареванием активов, а с другой — требованиями по увеличению доли гражданской продукции в выручке предприятия».

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Также отмечается, что в рамках данных исследований будет проведен «анализ российских и мировых трендов, а также прогнозирование объемов производства коллоксилина и лакокрасочной продукции, и прочих видов деятельности до 2030 года».

Кроме исследований, подрядчик должен будет разработать финансовую модель стратегического планирования для прохождения экспертиз Фонда развития промышленности.

Конкурс по выбору подрядчика будет проводиться в два этапа. Срок окончания рассмотрения заявок — 23 октября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Казанский пороховой завод чаще всего попадает на страницы казанских и федеральных СМИ в связи с происшествиями. С 2013 года на заводе произошло восемь аварий. Последний пожар с погибшими произошел в марте 2017 года. Возгоранием была охвачена площадь, равная 400 квадратным метрам. Пожару была присвоена третья категория сложности из четырех. В ходе проведения разведки в здании произошел взрыв, в результате которого капитан внутренней службы Эдуард Илларионов получил тяжелые травмы. В пути следования в медицинское учреждение на машине скорой помощи он скончался. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на пожароопасных объектах»).

В ноябре того же года на предприятии снова вспыхнул пожар, но в результате инцидента никто не пострадал.

В конце мая прошлого года из доклада управления Ростехнадзора стало известно о неудовлетворительном техническом состоянии завода. Специалисты еще тогда отмечали, что износ основного техоборудования завода составляет 90%.

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