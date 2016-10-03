Индия, 3 октября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Жители села в восточном индийском штате Джаркханд пообещал продолжить свой протест против угольной шахты после того, как четыре человека были убиты полицией в выходные дни, сообщает 3 октября Reuters.

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Жители села, расположенного в районе города Хазарибагх, считают, что государственная компания NTPC Ltd нарушила нормы лесного законодательства, согласно которому, компания должна предложить местным жителям работу либо адекватную компенсацию за право добычи угля.

Представитель компании NTPC Ltd заявил, что местные жители получили компенсацию в размере $30 тыс. за акр земли. Жители деревни требуют выплатить как минимум в три раза больше.

«Ситуация очень серьезная. Мы прекратили работу на шахте. Работа возобновиться после того, как ситуация вернется в нормальное русло», — заявил представитель NTPC Ltd.

Напомним, ранее в этом году правительство штата Джаркханд приняло поправки к двум законам, которые предусматривают возможность приобретения племенных земель для коммерческого использования.