Симферополь, 3 октября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Экономика Крыма пока что не преодолела переходный период. Об этом 3 октября в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). «Экономика Крыма, если честно, еще находится в переходном периоде», — сказал Аксаков.

Дмитрий Налбандян. Гурзуф. Крым. 1980

В то время, как на Украине «все делалось по понятиям», в российских условиях приходится «работать по закону», считает он.

«Я вижу, как быстро трансформируется правовое пространство Крыма и ментальность крымчан. Мне кажется, крымчане поймут, что намного лучше, когда бизнес идет по закону», — указал депутат.

Уже сейчас в Крыму наблюдается достаточно высокая инвестиционная активность, которая связана с существованием в экономике полуострова «неосвоенных ниш». «Я знаю много людей, которые уже вкладываются в Крым, в том числе иностранцев, или тех, кто хотят вложить, понимая, что лучше зайти сейчас», — подчеркнул Аксаков.

На данном этапе в Крыму производятся масштабные государственные инвестиции, направленные в инфраструктуру полуострова, указал депутат, что включает проекты дорожного строительства в таких городах, как Симферополь и Бахчисарай. В перспективе обновленная инфраструктура Крыма поможет привлечь частные инвестиции, которые найдут приложение не только в сельском хозяйстве, но и в и приборостроении, машиностроении и обслуживании оборонного комплекса, уверен Аксаков.

Отметим, что 1 октября глава Республики Крым Сергей Аксенов, обсуждая на пресс-конференции кинофестиваля «Евразийский мост» вопрос эффективности работы иностранцев в Крыму и привлечения инвестиций, заявил о бесперспективности системы безвизового посещения Крыма. «В нынешних условиях это вряд ли реализуемый проект», — указал Аксенов, добавив, что «все равно авиация летает только через материковую часть, тоже самое касается и морских судов».