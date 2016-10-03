Москва, 3 октября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Депутат Тамара Плетнева (КПРФ) возглавит комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов по итогам заседания межфракционной рабочей группы.

Кузьма Петров-Водкин. Петроградская мадонна

«Плетнева возглавит комитет по делам семьи, женщин и детей», — сказал Зюганов.

Согласно пакетному соглашению по распределению ключевых должностей представители КПРФ возглавят 5 комитетов из 26.

Так, комитет Госдумы по делам СНГ может возглавить Леонид Калашников, комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций — Сергей Гаврилов (он руководит межфракционной группой по защите христианских ценностей). предполагается, что комитет Госдумы по аграрным вопросам возглавит Владимир Кашин, комитет Госдумы по региональной политике — Николай Харитонов.