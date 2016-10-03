Усть-Катав, Челябинская область, 3 октября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Победителем крупнейшего тендера на поставку 300 трамвайных вагонов, объявленного «Мосгортрансом», стал «Метровагонмаш», дочернее предприятие «Трансмашхолдинга». В конкурсе также участвовали Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) и предприятие «Штадлер Минск». Сумма заключенного контракта составила 56 млрд рублей: 300 трехсекционных трамваев будут поставлены в Москву в 2017—2019 гг. (по 100 штук в год) с обязательством их обслуживания в течение 30 лет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Комаров ИА REGNUM Трамвайные пути

Базовой площадкой для производства станет Тверской вагоностроительный завод. Акционером «Трансмашхолдинга», владеющим 100% акций, является нидерландский холдинг The Breakers Investments B.V.

О сложностях в подготовке к конкурсу ранее заявлял директор УКВЗ Александр Гнатюк: «Конечно, мы намерены участвовать в этом конкурсе, но его организаторы прописали ряд ограничений, не позволяющих нам заявиться. В настоящее время намечены меры по преодолению этих ограничений. Подключился губернатор, правительство Челябинской области, мэр города Усть-Катава к снятию ограничений и продвижению нашего завода на конкурс. Надеемся на положительный результат».

Реакцией на сложную социально-экономическую обстановку в Усть-Катаве со стороны правительства области стала разработка проекта кластера транспортного машиностроения. Проектная группа с участием представителей областной администрации, Усть-Катава и УКВЗ разрабатывали модель проекта в Московской бизнес-школе «Сколково»: завод должен был стать базой для создания Национального производителя трамвайных вагонов, объединяющего ключевых производителей трамваев и имеющего выход на глобальные рынки.

«Развитие кластера жизненно важно для УКВЗ и Усть-Катавского городского округа. Сегодня производственные мощности завода недозагружены, поэтому принципиально важной в этой связи является возможность размещения заказов на профильную продукцию — трамвайные вагоны, — заявлял министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников в августе 2016-го.

Однако итоги московского конкурса делают реализацию проекта проблематичной.

«Это означает, что УКВЗ перестал быть основным производителем вагонов в стране и с достаточной вероятностью вообще уйдет с рынка в ближайшее время. То есть в регионе прекратит свое существование трамвайный кластер, так как ни в одной стране мира нет двух производителей трамваев», — заявил челябинский эксперт Яков Гуревич, цитирует его портал «Челябинский обзор».

Отметим, для Усть-Катава, где вагоностроительный завод является градообразующим предприятием, проигрыш московского конкурса станет ощутимой потерей. На УКВЗ работает около 40% экономически активного населения города.

Напомним, в сентябре 2016-го правительством области был опубликован проект регионального плана по импортозамещению. В представленном проекте УКВЗ не фигурировал в списке предприятий, получивших субсидии, а акцент был сделан на широкую поддержку малого и среднего бизнеса.