Саратов, 3 октября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Всего за два года реализации ведомственной муниципальной программы «Снос аварийного жилищного фонда» в Саратове будет снесено 50 домов, а освобожденные земельные участки включат в новый оборот для развития застроенных территорий, сообщила 3 октября на совещании в мэрии председатель комитета по управлению имуществом Татьяна Карпеева, передает ИА REGNUM.

CyberComputers Снос здания

В целом, как отметила Татьяна Карпеева, опасений по выполнению мероприятий программы, запланированных в этом году нет. Завершение работ по сносу планируется к 15 ноября текущего года. За счет экономии бюджетных средств в ходе конкурсных процедур удалось дополнительно включить в программу 3 дома.

Тем не менее, по словам чиновницы, необходимо прорабатывать вопрос по ее расширению. «В городе активно реализуется программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В 2017 году число подобных домов в Саратове может составить более 90. По предварительным оценкам на их снос может понадобиться около 50 млн. рублей», — отметила Карпеева.

«Мы не просто ставим задачу вернуть в повторный оборот эти участки, но и с их помощью решить ряд проблем, к примеру ‑ обманутых дольщиков, — пояснил позицию властей замглавы администрации по градостроительству и архитектуре Андрей Гнусин. — Сейчас уже подготовлено 5 площадок, которые будут использованы для представления застройщикам в счет завершения строительства проблемных домов. Кроме того, мы планируем использовать их для продолжения реализации программы переселения граждан из ветхого жилья. Поэтому все затраты муниципалитета так или иначе окупятся, просто произойдет это не сразу».

Как сообщало ИА REGNUM, по информации замглавы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре Андрея Гнусина, в рамках второго этапа по переселению граждан их ветхого и аварийного жилья должно быть переселено 2943 человека из 1491 жилого помещения, расселен 81 многоквартирный дом. Стоимость второго этапа госпрограммы составляет 1,68 млрд рублей.

Читайте также: Переселение из ветхого жилья в Саратовской области: «Просто разгильдяйство»