Москва, 3 октября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Госдума в приоритетном порядке обсудит приостановку соглашения с США об утилизации плутония. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы видим, что позиция США в отношении России в последнее время все больше стала носить деструктивный, даже агрессивный характер. Вашингтон настойчиво пытается создать в лице Москвы образ врага», — сказал Железняк, отметив, что при этом никаких доказательств обвинениям России американская сторона не предоставляет ни в ситуации в Сирии, ни в вопросах урегулирования украинского конфликта.

Такую позицию США депутат связывает с возрастанием международного авторитета России. «Большинству стран уже давно очевидно, что без участия России невозможно решать глобальные проблемы и отвечать на вызовы, касающиеся международной повестки», — отметил Железняк.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке соглашения с США об утилизации плутония. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В качестве причины приостановки соглашения между РФ и США названы «недружественные действия Вашингтона по отношению к России», что привело к возникновению угрозы стратегической стабильности.