Москва, 3 октября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. В Москве до 2 ноября станет известна подрядная организация, которая выполнит функции технического заказчика и проектно-изыскательские работы по строительству пешеходного перехода через Павелецкую железную дорогу от Варшавского шоссе дом 12 до Загородного шоссе. Как сообщает пресс-служба департамента строительства столицы, победитель открытого конкурса должен выполнить проектную документацию строительства. «Длину пешеходного тоннеля составит 64 метра, ширина прохожей части — 4 метра. Сходы должны быть запроектированы с двух сторон, лестничного и пандусного типов, и должны быть оборудованы для удобства пользования гражданами с ограниченными возможностями», — уточнили в ведомстве. Кроме того, должно быть предусмотрено освещение пешеходного перехода с использованием антивандальных светильников, обогрев ступеней сходов.

ИА REGNUM Электричка на железнодорожном переезде

В департаменте отметили, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 14,4 млн рублей.

Напомним, власти Москвы уже объявляли открытый конкурс на право заключения госконтракта на стротельство пешеходного перехода через Павелецкую железную дорогу от Варшавского шоссе дом 12 до Загородного шоссе в 2014 году. Тогда начальная (максимальная) цена контракта составляла 9,4 млн рублей.