Стокгольм, 3 октября, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Профессор Ёсинори Осуми из Японии стал обладателем Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2016 год за изучение механизма аутофагии — процесса, при котором компоненты клетки перевариваются внутри нее, сообщает The Guardian.

wtoutiao.com Медаль имени Альфреда Нобеля

В 1993 году Осуми стал первым, кто обнаружил гены, отвечающие за аутофагию, или, как еще называют этот процесс, «переваривание клеточного мусора». Аутофагия представляет собой своего рода программу утилизации компонентов клеток и сопровождает жизненный цикл клетки.

Она важна, в частности, для предотвращения развития раковых опухолей и поддержания нормального обмена веществ. Нарушения механизма аутофагии грозят развитием болезни Паркинсона, диабета и ряда других заболеваний.

Ёсинори Осуми, 71-летний уроженец японского города Фукуока, в 1974 году стал доктором наук Токийского университета. Он не раз становился обладателем премий в области клеточной биологии.