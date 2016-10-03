Анкара, 3 октября, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Страны Европейского Союза (ЕС) не выполняют свои обязательств по миграционному соглашению с Турцией. Об этом, как передает «Говорит Москва», сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая на конференции по науке и технологиям в Анкаре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«ЕС обещали нам (Турции) 3 млрд евро, — заявил Эрдоган. — Из этих 3 млрд мы получили всего 179 млн. Обещанные деньги нам не приходят, зато приходят беженцы».

При этом президент Турции напомнил, что в настоящий момент на территории Турции размещены более 3 млн нелегальных мигрантов.

«Мы (власти Турции) будем продолжать принимать людей, убегающих от взрывающихся бомб», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года между ЕС и Турцией было заключено миграционное соглашение. В соответствии с условиями договора Анкара брала на себя обязательства предотвращать нелегальную миграцию со своей территории, а также забирать тех нелегально прибывших в ЕС мигрантов, которые не смогли добиться предоставления им статуса беженца.

В свою очередь, Евросоюз должен был предоставить Турции крупную финансовую помощь, а также брал на себя обязательства по возобновлению переговоров о предоставлении гражданам страны безвизового режима.

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