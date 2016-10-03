Грозный, 3 октября, 2016, 14:12 — ИА Регнум.



Чечня. Грозный

В Грозном прошла XXVII конференция Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия». Делегаты определили кандидатуры на пост председателя парламента Чеченской Республики IV созыва и на должность главы города Грозного, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил определить кандидатуру Магомеда Даудова на пост спикера парламента ЧР. На пост главы города Грозного Рамзан Кадыров предложил выдвинуть кандидатом Заура Хизриева.

Путем тайного голосования кворум делегатов принял кандидатуры Даудова и Хизриева на выдвижение кандидатами в спикеры парламента ЧР и Горсовета Грозного. Утверждение этих кандидатур состоится на заседаниях Законодательного собрания региона и Совета депутатов города Грозного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошедших 18 сентября выборах «Единая Россия» получила в парламенте ЧР IV созыва 37 депутатских мандатов из 41. В Совете депутатов города Грозного у партии 25 депутатских мандатов из 27.