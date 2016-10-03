Минск, 3 октября, 2016, 14:11 — ИА Регнум.



Иван Шилов REGNUM Александр Лукашенко

Реформы в Белоруссии должны быть направлены на совершенствование существующей модели социально-экономического развития, а не разрушение. Об этом 3 сентября в Минске во время совещания по вопросам взаимодействия с МВФ заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Говоря об условиях предоставления кредита официальному Минску со стороны Международного валютного фонда, Лукашенко отметил, что при обсуждении новой кредитной программы необходимо, безусловно, учитывать интересы белорусского народа. Он также отметил, что у МВФ есть стандартная форма взаимодействия с любым государством при ведении переговоров о предоставлении кредита, и выдвигаемые требования тоже в целом одинаковы.

«У меня сложилось четкое впечатление, чего хотят акционеры, учредители МВФ от тех государств, с которыми ведутся переговоры. То есть у МВФ есть определенная политика, — сказал он. — Решения принимаются все-таки по рекомендациям тех, у кого в МВФ больше денег, кто владеет контрольным пакетом акций. Доминирующие акционеры — США и ЕС. Без них решение МВФ никогда не принималось».

«Это суперлиберальные требования. Скажу более — в конечном счете они ничего не имеют с той политикой, которую декларировал президент на первых президентских выборах, возможно, на вторых, и даже сейчас, — констатировал Лукашенко. — Когда их прочитаешь, все сводится к одному (если говорить о социальных направлениях): никакого повышения зарплаты, немедленное повышение тарифов и прочего. Коммунисты бы сказали — на удушение народа. Я не хочу сказать, что нас кто-то хочет удушить. Нас никто не понукает, но, увы, формула такова».

«Хочу вас предупредить — тех, кто ведет эти переговоры: если вы хотите перечеркнуть все, что сделано народом и президентом за 20 лет, этого не получится. Этим не занимайтесь. Нищим белорусский народ мы делать не имеем права», — заявил он.

«Я не говорю, что все, что вы принесли сегодня, подходит под эту негативную формулировку. Но я хочу услышать вас, вашу мотивацию», — добавил он.

Лукашенко привел в качестве примера требования МВФ в отношении политики по распоряжению госсобственностью. По его словам, условия фонда являются неприемлемыми.

«Я всегда говорил, что мы никогда не будем отказываться от государственной собственности, если она нормально функционирует. Более того, мы будем опираться на нее, — предупредил Лукашенко. — Нам в результате предлагается через какой-то промежуток времени не то что приватизировать все и вся, а вообще отойти от приватизации. Принять какой-то там закон и не касаться этого».

«И даже если получится бандитская приватизация, то через 10 лет к этому вопросу вернуться нельзя. По истечении трех лет как была приватизация, так и останется», — заявил он.

Лукашенко также обратился к проблеме повышения тарифов на ЖКУ. «Размышляя над этим вопросом, я пробовал подойти к нему с другой стороны: кто должен платить и может, тот должен платить. Давайте посмотрим, а кто сможет заплатить по тем тарифам, которые нам сегодня навязываются (с предупреждением не повышать зарплату), — сказал он. — Кто? Рабочий — нет, крестьянин — нет, учитель — нет, врач — нет, госслужащий — нет, офицер — нет. А кто? Пусть 100−200 тыс. бизнесменов, а у нас почти 5 млн работающих. Какой мы эффект от этого получим? Все равно за счет бюджета начнем платить за учителя, врача, рабочего, крестьянина, госслужащего, военного. Но у нас и требования к бюджету очень жесткие со стороны МВФ».

Лукашенко уверен, что такая же ситуация может произойти и в реальном секторе экономики. Он подчеркнул, что, как правило, вследствие резкого увеличения стоимости услуг в ЖКХ имеют место большие неплатежи.

«Кстати, у нас уже при нынешних ценах, по-моему, неплатежи существуют по услугам ЖКХ. Пусть небольшие, но они существуют. Чего мы добьемся?» — обратился он к участникам совещания.

«Я уже тысячу раз говорил: все реформы мы провели. Мы совершенствуем то, что сегодня у нас есть», — сказал он, комментируя заявления членов правительства о необходимости обязательного проведения реформ.

«Хотел бы послушать, до чего мы договорились с МВФ, что они требуют от нас, готовы ли мы вообще к подобным преобразованиям, и как это отразится на людях», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Минск добивается открытия новой кредитной линии МВФ с 2011 года, однако фонд до сих пор даже не рассматривал заявку, желая убедиться, что руководство Белоруссии не на словах, а на деле твёрдо стало на путь выполнения его рекомендаций. С 2015 года чиновники Белоруссии различного уровня заверяли, что кредит фонда может быть получен и остались некоторые формальности, однако в МВФ не подтверждали оптимизма представителей официального Минска.

Александр Лукашенко сделал несколько противоречивых заявлений о перспективах структурных реформ в Белоруссии, на которых настаивают зарубежные кредиторы. Прибывшая в Минск 19 сентября миссия МВФ во главе с Питером Долманом в очередной раз напомнила о необходимости выполнения рекомендаций фонда. Председатель Совмина правительства Белоруссии Андрей Кобяков 28 сентября провёл переговоры с представителями миссии, констатировав «чувствительность» реализации рекомендаций фонда для социальной сферы.

Фактически руководство Белоруссии проводит в жизнь отдельные рекомендации МВФ, однако не все и не теми темпами, которые желают видеть в фонде. Правительство и Нацбанк Белоруссии желают получить от МВФ в рамках новой страновой программы $3 млрд под 2,28% сроком на 10 лет. Весной 2016 года Минфин Белоруссии проинформировал о полном погашении официальным Минском задолженности перед фондом.