Улан-Удэ, 3 октября, 2016, 14:08 — ИА Регнум. В Бурятии «ТГК-14» из-за долгов ограничила подачу тепла на 62 объектах министерства внутренних дел региона. В том числе эта мера коснулась управления МВД, сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 октября, в пресс-службе территориальной генерирующей компании.

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«На 1 сентября 2016 года общая дебиторская задолженность по юридическим лицам составляет 133 млн рублей. Причем наметилась негативная тенденция по предприятиям федерального бюджета, долг по которым на данный момент 69 млн рублей. 2 млн 172 тысячи рублей составляет долг министерства внутренних дел. Задолженность образовалась в период с апреля 2016 года», — говорится в сообщении «ТГК-14».

В компании уточнили, что с министерством внутренних дел Бурятии заключено два государственных контракта на отпуск и потребление тепловой энергии: «В настоящее время ПАО «ТГК-14» в Арбитражный суд Республики Бурятия предъявлено шесть исковых заявлений о взыскании дебиторской задолженности».

При этом недавняя проверка, проведенная специалистами ПАО «ТГК-14», выявила «случаи самовольного подключения должников к централизованному теплоснабжению».

В МВД по Бурятии корреспонденту ИА REGNUM эту информацию не прокомментировали, отметив лишь, что ситуация в республике схожа с той, которая сложилась ранее на Дальнем Востоке.

В частности, как сообщал «Коммерсантъ», летом текущего года Дальневосточная энергокомпания (ДЭК) заявила, что намерена ограничить энергоснабжение объектов МВД в Приморье и Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской АО. Уточнялось, что с начала года задолженность УМВД Дальневосточного ФО перед ДЭК выросла до 50 млн руб. В МВД долг тогда объяснили недоведением до министерства лимитов бюджетных средств, выделяемых на оплату электроэнергии.